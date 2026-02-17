RECIBÍ EL NEWSLETTER
FORMALIZACIÓN

Imputaron a líder de "Los Colorados" detenido por balaceras; aguardará la investigación con arresto domiciliario

Los investigadores lo vinculan a varios tiroteos en Cerro Norte, en el marco de la disputa con la banda de "Los Suárez".

Imputaron al líder de la banda criminal "Los Colorados" detenido por balaceras en Cerro Norte por violencia privada y disparo de arma de fuego, indicaron fuentes de la investigación.

Alex Joel Mattos, de 24 años, debe aguardar la investigación con arresto domiciliario por 120 días, y con colocación de tobillera electrónica. La defensa solicitó que se reserven las actuaciones y la Justicia dio lugar al pedido.

El delincuente fue arrestado en las últimas horas por policías de Investigaciones de la Zona IV. Es indicado como uno de los cabecillas de la banda criminal Los Colorados y su detención es por balaceras en Cerro Norte. Tiene dos antecedentes penales.

En las últimas semanas Cerro Norte ha sido escenario de escenas violentas: tiroteos, enfrentamientos a tiros con la Guardia Republicana y baleados. Se dan como consecuencia de un conflicto entre Los Colorados y Los Suárez.

La Policía cataloga esta nueva detención como importante, por tratarse de uno de los líderes de Los Colorados.

Mattos fue atacado a tiros el 16 de febrero de 2025 en la rambla de Buceo, en el cruce con Luis Alberto de Herrera.

Y en octubre de 2024, su hijo de 1 año fue asesinado durante un enfrentamiento entre estas dos bandas. El niño fue trasladado por su padre al Hospital del Cerro, pero murió tras recibir disparos en el pecho y en el glúteo derecho.

