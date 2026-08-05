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2.844 ALUMNOS FUERON REVINCULADOS

BPS suspenderá el cobro de 3.968 asignaciones familiares a niños y adolescentes por no asistir a clases

En tanto, se logró revincular a 2.844 alumnos al sistema educativo, lo que representa el 42% del total de 6.812, en un universo de 406.000 niños y adolescentes de más de 5 años que cobran el beneficio.

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Las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), del Banco de Previsión Social (BPS) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informaron este miércoles los resultados del programa de revinculación educativa, que se realizó entre el 15 de junio y el 31 de julio.

Se logró revincular a 2.844 niños y adolescentes al sistema educativo, lo que representa el 42% del total de 6.812, en un universo de 406.000 niños y adolescentes de más de 5 años que cobran asignaciones familiares.

En tanto, no se logró revincular a 3.968 niños y adolescentes, a quienes se les suspenderá el cobro del beneficio a partir de setiembre. La no revinculación se explica por diferentes motivos: estructura de cuidados a la interna de los núcleos familiares, empleos eventuales, familias que emigraron al exterior, migración interna y no vinculación en el nuevo contexto, entre otras particularidades.

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