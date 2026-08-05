Rige una advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes: mirá las zonas afectadas

Foto: Subrayado. Imagen aérea de Montevideo, desde la Torre de Canal 10, tomada en la mañana del 5 de agosto de 2026.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una advertencia amarilla por tormentas fuertes que afecta localidades de varios departamentos.

Según el organismo, el fenómeno tiene una probabilidad superior al 75% y comenzó a las 09:00. La próxima actualización está prevista para las 13:00.

Inumet indicó que el área será afectada por tormentas puntualmente fuertes, que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Advertencia amarilla Mirá las localidades afectadas. Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador. Cerro Largo: Arévalo, Esperanza y Tupambaé. Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí. Florida: Cerro Chato. Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Merinos, Tambores y Termas de Guaviyú. Río Negro: Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro. Salto: todo el departamento. Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores. Treinta y Tres: Cerro Chato, Santa Clara de Olimar y Valentines.

Temas de la nota Advertencia amarilla

tormentas

INUMET