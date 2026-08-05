RECIBÍ EL NEWSLETTER
lluvias y tormentas

Rige una advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes: mirá las zonas afectadas

La advertencia amarilla abarca localidades de varios departamentos. Inumet prevé tormentas puntualmente fuertes.

Foto: Subrayado. Imagen aérea de Montevideo, desde la Torre de Canal 10, tomada en la mañana del 5 de agosto de 2026.

Foto: Subrayado. Imagen aérea de Montevideo, desde la Torre de Canal 10, tomada en la mañana del 5 de agosto de 2026.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una advertencia amarilla por tormentas fuertes que afecta localidades de varios departamentos.

Según el organismo, el fenómeno tiene una probabilidad superior al 75% y comenzó a las 09:00. La próxima actualización está prevista para las 13:00.

Inumet indicó que el área será afectada por tormentas puntualmente fuertes, que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Lluvias y tormentas. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Inumet mantiene una advertencia amarilla por tormentas fuertes para 15 departamentos

Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas.

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Cerro Largo: Arévalo, Esperanza y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Cerro Chato.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Merinos, Tambores y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro.

Salto: todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Santa Clara de Olimar y Valentines.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Operativo policial

Desalojan a varias familias de un edificio en Ciudad Vieja luego de un reclamo de los propietarios
lluvias y tormentas

Rige una advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes: mirá las zonas afectadas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Siguen las lluvias y para los próximos días se esperan tormentas severas con viento fuerte y posible granizo
Calle Molinos de raffo

Ómnibus terminó incrustado en dos casas tras chocar con un auto estacionado y perder el control
CANELONES

Un hombre de 55 años está grave tras chocar de frente contra la cabecera de un puente en la ruta 101

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Avenida 19 de Abril y Agraciada.
En el prado

Una policía se defendió ante cuatro rapiñeros y baleó a al menos uno, que está internado grave
Más de 10 disparos contra el auto de un hombre en Cerrito: denunció que tuvo altercado con el novio de su expareja video
Denuncias cruzadas

Más de 10 disparos contra el auto de un hombre en Cerrito: denunció que tuvo altercado con el novio de su expareja
Foto: Subrayado. Imagen aérea de Montevideo, desde la Torre de Canal 10, tomada en la mañana del 5 de agosto de 2026.
lluvias y tormentas

Rige una advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes: mirá las zonas afectadas

Dejá tu comentario