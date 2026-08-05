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DESDE EL JUEVES 6

Aviso especial de Inumet por tormentas muy fuertes, puntualmente severas, y un ciclón extratropical

Se prevén acumulados de lluvias de entre 60 y 80 mm, y podrán ser superados. En zonas de tormentas se podrán registrarse caída de granizo e intensa actividad eléctrica. Los vientos tendrán rachas de hasta 100 km/h, ocasionalmente superiores, y aumento significativo del oleaje.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes, puntualmente severas, y la posterior formación de un ciclón extratropical.

Desde la mañana del jueves 6, se prevé el ingreso de un frente frío desde el litoral oeste que provocará tormentas muy fuertes y puntualmente severas, advierte Meteorología. Las principales zonas afectadas serán el litoral oeste, centro y norte del país, aunque el fenómeno se extenderá a todo el país.

Se prevén acumulados de lluvias de entre 60 y 80 mm, y podrán ser superados de forma puntual. En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado.
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Rige una advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes: mirá las zonas afectadas

Desde la tarde, se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este.

Este evento afectará al sur del río Negro, principalmente la zona costera, con vientos persistentes fuertes y muy fuertes de 40 a 70 km/h, y rachas entre 70 y 100 km/h, ocasionalmente superiores. También se prevé un aumento significativo del oleaje.

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