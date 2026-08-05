Un maestro agredió físicamente a otra docente y un funcionario en oficina de Inspección Montevideo Oeste de Primaria

Un maestro que se desempeña en el sector de mapa de ruta de Primaria agredió físicamente a una maestra con docencia indirecta y a otro funcionario en un incidente ocurrido este martes en las oficinas de la Inspección Montevideo Oeste.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado , el docente ya había sido apartado anteriormente del cargo por una agresión. Fuentes de la investigación agregaron que el agresor llegó a exhibir un arma blanca. Sobre este punto, fuentes de la enseñanza dijeron que el caso lo maneja Fiscalía y no ahondaron en detalles.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, se refirió al caso como "un episodio de violencia que está asociado no a una institución educativa sino a dos funcionarios de Primaria", ya que ocurrió en un edificio administrativo.

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El agresor está detenido y a disposición de la Fiscalía. En cuanto a la funcionaria agredida fue atendida por una emergencia, recibe acompañamiento de Primaria y se encuentra en su casa, en recuperación, en buen estado de salud.

"Eso no puede pasar y además hay que acompañar a la compañera que fue la agredida", afirmó Caggiani. Tras lo ocurrido, Primaria dispuso acciones para mejorar la seguridad por estos días, indicó el presidente de la ANEP.

El sindicato de maestros anunció una asamblea grave y urgente que comenzará a las 18 horas en la que analizarán medidas por el caso. Tras la reunión, habrá declaraciones.