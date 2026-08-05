Inumet advierte por dos fenómenos desde este jueves: "Lo más intenso lo estamos pronosticando para noche y madrugada del viernes"

Meteorología brindó rueda de prensa este miércoles por dos fenómenos que rigen a partir de este jueves: tormentas muy fuertes y puntualmente severas que afectarán las zonas litoral, oeste y centro y, la llegada de un ciclón extratropical.

La directora de Inumet, Natalí Bentancor, explicó que las tormentas se darán en otros puntos del país, pero desde el instituto evaluaron que las más severas se darán en las zonas anteriormente mencionadas.

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Según comentó, en las próximas horas el instituto emitirá un advertencia color naranja para dichas zonas porque "potencialmente pueden ingresar en lo que es la mañana de mañana, entonces lo que estamos intentando hacer es advertir con la mayor antelación posible".

Luego de este pasaje del sistema de tormentas, que se registrará entre las 09.00 y las 13.00, se dará la formación de un ciclón extratropical que se profundizará en la zona costera de Uruguay.

"Este fenómeno comienza a intensificarse en lo que es la tarde y la noche del día jueves y la madrugada del viernes y, este fenómeno es el que va a provocar pero ahora al sur del Río Negro, vientos muy fuertes con rachas que ocasionalmente podrían alcanzar los 100-120 km/h", explicó.

Y agregó: "Lo más intenso lo estamos pronosticando para noche y madrugada del viernes".

Las precipitaciones se darán en ambos eventos. En el sistema de tormentas, las lluvias estarán en los 60-80 mm, pero en forma muy puntual, muy local. "En este evento no estamos esperando que los valores de precipitaciones se disparen, sino más bien más asociada a rachas de vientos, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", detalló.

Y añadió: "Con la formación del ciclón extratropical, más bien estará asociado más a lo que es viento que lluvia. Van a haber precipitaciones, chaparrones, pero no estarían generando acumulados significativos", dijo.

En lo que respecta a la baja de la temperatura, se espera que se dé el sábado y domingo, donde en el centro y este del territorio podrán estar en el entorno de los 5°.

La experta aconsejó a seguir los pronósticos oficiales y actualizaciones y a las alertas que realiza el Sistema Nacional de Emergencias.

Para el fin de semana no se esperan precipitaciones, precisó la experta.