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Homicidio y narcotráfico en montevideo

Miembro de un clan familiar fue asesinado de un disparo en la cabeza frente a una boca en Peñarol

El hombre pertenecía a la familia de los Delfino, un clan que se dedica a la venta de drogas en la zona. La boca donde estaba funciona desde hace más de 20 años en Máximo Santos y Salamanca.

La Policía busca a dos personas que huyeron en moto.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

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Un hombre de 31 años fue asesinado de, al menos, un disparo en la cabeza sobre las 7:45 de este jueves en el barrio Peñarol. Los vecinos escucharon una ráfaga de disparos y, enseguida, el ruido de una moto.

La víctima pertenecía a la familia de los Delfino, un clan conocido por la Policía que se dedica a la venta de drogas en la zona. Al momento del ataque, estaba en la puerta de una casa de sus familiares que, además, funciona como boca de drogas desde hace más de 20 años, en la esquina de Máximo Santos y Salamanca.

Los vecinos dijeron a Subrayado que de esa vivienda entra y sale gente a todas horas pero especialmente durante la noche. Reconocieron de inmediato al hombre asesinado, ya que era uno de sus vecinos.

Foco Uy
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En la escena fueron hallados al menos 13 casquillos de pistola calibre 9 milímetros en la calle y entre cinco y seis alrededor del cuerpo.

Según las primeras informaciones, quienes dispararon lo hicieron desde una moto y huyeron en dirección al barrio 40 Semanas.

El fallecido tenía cuatro antecedentes penales por rapiña.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

En la familia Delfino —conocida por la Policía— hay integrantes presos y otros que fueron asesinados. El último homicidio ocurrió en enero, a pocos metros del lugar del crimen de este jueves, cuando fue atacado otro integrante del clan, de 27 años.

De la investigación se hizo cargo el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. En la escena también trabajó Policía Científica, que relevó indicios, mientras que la Guardia Republicana preservó el perímetro para facilitar la tarea de los investigadores.

En la mañana de este jueves, sobre las 5:30, hubo otro homicidio en la ciudad de Salto. Un hombre fue atacado de una puñalada en el pecho.

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