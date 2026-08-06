Un hombre de 30 años fue asesinado de una puñalada en una plaza en Salto

Foto: Ruben Giovanoni, cedida a Subrayado. Lugar donde fue hallado el cuerpo en una plazoleta de Salto Nuevo.

Un hombre de 30 años fue asesinado de una puñalada en el pecho a las 5:30 de este jueves cuando se encontraba en la plazoleta Benito de Paula en el barrio Salto Nuevo, en Salto.

El cuerpo fue hallado detrás de los baños de la plazoleta, ubicada en avenida Solari y Oreste Lanza, por parte personas que pasaban por el lugar y avisaron a la Policía.

“De acuerdo con la información recabada en la escena, momentos antes del hecho la víctima habría mantenido una discusión con una mujer. Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente, incautándose elementos de interés para la investigación”, señaló la Policía local en un comunicado.

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Esa mujer es sospechosa y está siendo buscada. En tanto, la Fiscalía fue informada del crimen y dispuso las primeras actuaciones para intentar dar con quien cometió el homicidio.

Este jueves de mañana hubo otro homicidio en Montevideo. Sobre las 8:00, un hombre fue atacado a tiros y uno de los proyectiles le impactó en la cabeza.