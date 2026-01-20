Detenido el sospechoso de haber matado al adolescente que participaba de una pintada en Paysandú

Está detenido el principal sospechoso de haber matado por la espalda a un adolescente de 17 años en Paysandú , durante una pintada en la calle por un cumpleaños de 15.

Familiares reclaman justicia por Terry frente al juzgado. "Queremos una justicia digna", dijo a Subrayado la hermana de la víctima. "Él no va a volver con nosotros. (El sospechoso) que pague lo que tenga que pagar", expresó.

Otra manifestante señaló: "Queremos que esto no quede impune. Que le den pena a quien haya sido, pero dos años no vale una vida- Justicia por Terry. El dolor de una madre no se lo saca nadie".

Por el caso, la Justicia condenó este domingo a dos personas por su participación en los disturbios registrados en la madrugada del viernes en Barrio Norte, que terminaron con el asesinato del adolescente. El homicidio ocurrió tras un enfrentamiento iniciado luego de una pintada en la calle, en un contexto de violencia entre varias personas.

Uno de ellos fue enviado a prisión y el otro cumple arresto domiciliario. A ambos se les imputó el delito de riña calificada con resultado de muerte.

Motta también se refirió al contexto en el que se produjeron los hechos, señalando que el episodio ocurrió durante un cumpleaños de 15 años al que asistieron más personas de las previstas, incluidos familiares de los menores invitados. Llamó a extremar precauciones ante este tipo de situaciones y reflexionó que resulta impensado que personas armadas concurran a una celebración de ese tipo. El adolescente herido fue trasladado por la Policía al hospital local, donde falleció minutos después a causa de una herida de bala en la espalda.