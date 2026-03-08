Lucía Topolansky en la marcha del Día de la Mujer: "Cada uno con su consigna y con la voluntad colectiva de estar acá"

Lucía Topolansky está en la explanada de la Intendencia de Montevideo, para acompañar la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

"Una marcha a la que cada año viene más gente y donde todas las posturas están representadas", dijo la exvicepresidenta a Subrayado.

"Habla muy bien de Uruguay, habla muy bien de la causa, no excluye, incluye", dijo y agregó: "Cada una con su consigna y con la voluntad colectiva de estar acá, por eso siempre vengo, nunca he faltado. Y es mi manera de acompañar. Cada uno hace lo que puede".