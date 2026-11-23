Un nuevo caso de hantavirus se detectó en San Carlos, según confirmó el director departamental de Salud de Maldonado del Ministerio de Salud Pública (MSP), José González.

El paciente se encuentra internado en una institución de salud del departamento. "En el contexto de una enfermedad grave, que siempre tiene criterios de gravedad importante, la evolución viene siendo con una mejoría progresiva", afirmó.

González indicó que una vez confirmado el diagnóstico y el agente, el Área de Vigilancia Epidemiológica del MSP y el Comité de Infecciones del Hospital de San Carlos trabajan en el contexto sociofamiliar de la persona para valorar los riesgos de los lugares donde estuvo expuesto.

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En cuanto al proceso y el período de incubación de la enfermedad de hasta seis semanas antes del inicio de los síntomas, se determinó que el paciente estuvo en diferentes lugares del país y en ámbitos rurales. González recordó que el agente es un ratón que se encuentra en zonas rurales y suburbanas.

El nuevo caso se dio en un trabajador del depósito de insumos en el Hospital de San Carlos. Si bien no se considera ese como el lugar de exposición, se tomaron medidas sanitarias para el acondicionamiento del espacio de trabajo. Además, trabaja en una mutualista privada del departamento.

El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, indicó que mejora el estado de salud del trabajador y ya salió de CTI. Desde el sindicato, al igual que como las autoridades, se tomaron medidas y elaboran informes de salud laboral.