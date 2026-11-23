El intendente de Montevideo, Mario Bergara, señaló que no descartan contratar servicios tercerizados para las fiestas, una fecha que es "zafra" para la recolección, pero que el "plan A, plan B y plan C" es con los funcionarios municipales.

"Llegado el caso, nuestra prioridad es que la basura se recoja por el bien de los vecinos y las vecinas, por lo tanto, es algo que ya estamos haciendo y que seguramente pueda suceder, que se utilicen sí servicios privados, no para sustituir todo el sistema, no para privatizar el sistema, eso está totalmente fuera de nuestro menú, pero sí en la utilización puntual de servicios privados cuando la circunstancia lo amerita, porque el foco tiene que estar en que la gente vea que se le recogen los residuos", afirmó.

Para el intendente, un servicio privado no garantiza que funcione "sistemáticamente de mejor manera" que el trabajo de los municipales.

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"El sector privado ni por asomo tiene la capacidad de infraestructura y equipamiento para el sistema en su conjunto", afirmó. "Hoy el sector privado tiene la capacidad de recoger la cuarta parte de la basura que se recoge todos los días. Yo lo vivo más como un tema de slogan que de una propuesta seria, porque evidentemente no se conoce o no se manejan estos datos concretos", remarcó en respuesta a planteos de la oposición.

También se refirió a la situación de la basura en Montevideo, al vínculo de la administración con Adeom, y las medidas del sindicato en las áreas de limpieza, con la decisión de no realizar horas extras.

"Hubo días en los que la recolección no fue de carácter normal, y lo mismo vinculado a lo que fue el impacto de algo que realmente nos lo comimos, que fue el impacto de la actuación de muchos trabajadores de la Intendencia en las elecciones de concejales vecinales y presupuestos participativos, que implicaron una reducción importante del personal tanto el domingo que se votó como al día siguiente, que es el asueto. Algo de eso, pero esperamos que en menor volumen, pasó en el día de ayer y en el día de hoy, pero creemos que está más controlado", sostuvo Bergara sobre las causas de la acumulación de basura en los contenedores.

"Si uno ve el el mapa, que de manera absolutamente transparente la Intendencia muestra todos los días, del estado de la recolección de los contenedores en la vía pública, efectivamente hubo días en los que el mapa lucía ocre. Pero si ve en los últimos días el verde y el amarillo vuelven a dominar el panorama, o sea que se está camino a una recomposición de la normalidad en la recolección", explicó el intendente.

Detalló que actualmente hay 10.500 contenedores en la vía pública y que la Intendencia tiene capacidad de recoger 4.500 al día. "En promedio, un contenedor se recoge cada dos días y pico", dijo.

"Hubo una discusión que no entendimos, porque se planteaba una dificultad en un número de camiones, como que no tendrían las condiciones para el uso, que no tendrían la inspección vehicular correspondiente. Eso no es así. En el marco de una flota que tiene diversas antigüedades hay dificultades. Pero hoy la Intendencia tiene 46 camiones, 34 de los cuales tienen inspección vehicular en orden, y funciona diariamente con unos 25 camiones. Por lo que por ahí no habría una dificultad para el funcionamiento normal en ese terreno", sostuvo.

Además, la Intendencia compró 20 camiones más. El objetivo es adquirir 70 camiones en el período.

También recordó que la medida de la Intendencia de Montevideo de no habilitar horas extras por temas presupuestales fue hasta marzo, y que luego se volvieron a permitir.

Sobre denuncia de persecución sindical

Bergara negó que haya persecución sindical en la Intendencia y que el convenio que garantiza su ejercicio, se cumple.

"Nos enteramos cuando Adeom va a la Inspección de Trabajo, porque la Intendencia no recibió ninguna denuncia específica", aseguró.