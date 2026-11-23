Cuatro empresas superaron la etapa de precalificación y presentaron sus propuestas para la construcción de la represa de Casupá. Se trata de los consorcios CCCC–YREC–Impacto, Consorcio Casupá (Sinohydro 10 y Grinor), Rovella–CVC y Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco, Berkes y Toniolo Busnello), informó OSE este lunes.

El martes 24, los oferentes podrán tomar vista de las propuestas, y a partir del miércoles 25, tendrán un plazo de 48 horas para presentar sus observaciones. Luego, OSE evaluará las propuestas presentadas.

La adjudicación de la obra para la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá y sus anexos, quedará sujeta a la obtención de la autorización ambiental correspondiente por parte del Ministerio de Ambiente.

La represa se construirá en el límite entre Florida y Lavalleja, en la cuenca del río Santa Lucía, y sumará 118 millones de metros cúbicos a los 85 millones, capacidad que hoy tienen las represas de Paso Severino y Canelón Grande juntas. En total, podrán almacenar más de 200 millones de metros cúbicos de agua dulce bruta para abastecer el área metropolitana.

La obra estará financiada con un préstamo de 130 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La construcción comenzará en los primeros meses de 2027 y se prevé que dure unos 30 meses, con unos 700 puestos de trabajo directos e indirectos.