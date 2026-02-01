Detectan segundo caso de sarampión en Montevideo y monitorean su entorno, informó el MSP

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) informó que se detectó el segundo caso de sarampión en Montevideo . Se trata de una mujer que convive con el primer caso, un chofer de ómnibus que se había contagio con un ciudadano chileno que había estado en nuestro país.

Fernanda Nozar, directora general del Ministerio, explicó sobre el segundo caso y dijo que no hay circulación comunitaria de la infección en Uruguay.

"Es una mujer sana y está evolucionando con un cuadro leve, con vigilancia médica y a su vez también nos determina epidemiológicamente discernir quiénes son las personas de su entorno que podrían haber tenido contacto y que durante tres semanas podrían expresar la infección", detalló Nozar.

En total, se registraron 14 casos en todo el país. Más de 50 mil dosis de la vacuna se han aplicado contra la enfermedad.

Nozar informó que el brote más grande que hubo hasta la fecha, que se registró en el departamento de Río Negro, está controlado y en el resto del país no se han registrado más incidencias.

La estrategia del MSP es continuar con la vacunación de la primera y segunda dosis para personas nacidas luego del año 1967. Más allá de esto, la jerarca dijo que es posible que se puedan estar registrando más personas que contraigan la infección, por la circulación de personas de otros países.