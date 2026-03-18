RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO PÚBLICO

PIT-CNT salió al cruce de propuesta de Alejandro "Pacha" Sánchez

Los sindicatos defienden la postura estatista y “rechazan cualquier iniciativa que ponga en juego la definición de empresa pública”.

fachada-sede-cental-pit-cnt

La organización de sindicatos PIT-CNT salió al cruce de la propuesta del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre emisión de acciones de empresas públicas para proyectos de inversión, y reclamó “medidas para fortalecer” los entes autónomos.

En una declaración pública, la dirección de gremios de empleados dijo que esa organización “rechaza cualquier iniciativas que ponga en juego la definición de empresa pública”, o que “atentan contra la integridad de las mismas bajo la retórica de ‘innovación vs. Inmovilismo’, o “que pretenda abrir espacios para la privatización de bienes y servicios”.

El PIT-CNT se reafirmó en su postura de defender que los servicios públicos sean prestados únicamente por organismos del Estado. “Las empresas públicas son un elemento central del desarrollo soberano del país y una condición esencial para el acceso a derechos para toda la ciudadanía”, agregó la declaración.

presidente de ose afirmo que represa de casupa no es capricho del gobierno y se licitara en abril o mayo
Seguí leyendo

Presidente de OSE afirmó que represa de Casupá no es "capricho" del gobierno y se licitará en abril o mayo

Expresó “disposición al diálogo y al análisis de propuestas” siempre que a su juicio sean para apuntar “a fortalecer la estructura pública, pero desde la base de garantizar la propiedad estatal de las mismas” así como “su papel social”.

Sánchez había aclarado que su propuesta no era para pasar las empresas públicas al derecho privado, sino a que algunos proyectos de inversión de entes autónomos o servicios descentralizados se hagan mediante sociedades anónimas, y las acciones coticen en bolsa para captar ahorro de los particulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PITCNT1/status/2034380597246771557&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
INUMET

Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas: los departamentos afectados
modus operandi

Policía descubre insólita modalidad de robo de autos en Parque Batlle: ladrones usan un guinche
testimonio

Madre de testigo del accidente en Aires Puros: "Él te lo cuenta porque lo vio, dice que el auto venía a toda velocidad"
EL FA PLANTEÓ ASUNTO POLÍTICO

El FA exigió que Botana se retracte de lo que dijo sobre la izquierda y el narcotráfico, pero el senador blanco mantuvo sus dichos

Te puede interesar

OSE anunció medidas por el déficit hídrico: reducción gradual de presiones de bombeo y reforzar el trabajo de cuadrillas
MONTEVIDEO Y ÁREA METROPOLITANA

OSE anunció medidas por el déficit hídrico: reducción gradual de presiones de bombeo y reforzar el trabajo de cuadrillas
Mataron a una mujer e hirieron a un adolescente en un ataque a balazos contra una casa en Flor de Maroñas
MONTEVIDEO

Mataron a una mujer e hirieron a un adolescente en un ataque a balazos contra una casa en Flor de Maroñas
PIT-CNT salió al cruce de propuesta de Alejandro Pacha Sánchez
COMUNICADO PÚBLICO

PIT-CNT salió al cruce de propuesta de Alejandro "Pacha" Sánchez

Dejá tu comentario