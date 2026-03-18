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Reclaman que hay estudiantes sordos sin intérpretes de lengua de señas por demora en asignación de horas en UTU

"Probablemente tengamos que revisar" el proceso, dijo el presidente del Codicen sobre la situación que afecta a alumnos y trabajadores.

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Los intérpretes se movilizaron en reclamo de soluciones.

"Las clases empezaron hace tres semanas y lo que sucede es que en UTU hay estudiantes sordos que están en las aulas pero excluidos, no tienen acceso real porque no hay intérpretes en las clases. Por el otro lado tenemos a las intérpretes que trabajamos año a año en UTU que estamos sin trabajo o con una cantidad deficitaria de horas porque se sucedieron dos instancias de designaciones de horas con una cantidad muy escaza en relación a la cantidad de estudiantes que están en este momento en las escuelas", explicó Fiorella Chirico, una de las intérpretes.

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Son alrededor de 34 intérpretes las afectadas por la situación.

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, dijo que se debe revisar el proceso para que al comienzo de clases los alumnos sordos ya cuenten con acompañamiento.

"El procedimiento es que cada institución educativa que identifica un chiquilín que necesita intérprete, lo que hace es solicitarlo a principio de año. Eso va a elección de horas y esas horas se asignan. Estamos en ese proceso, esto está financiado, hay rubros como para eso. Lo que sucede es que todo inicio de clases anterior planteaba este mecanismo. Probablemente tengamos que revisar porque la mayoría de los estudiantes ya sabemos en diciembre dónde van a estar y es posible pensar adelantar la elección de los intérpretes para que los gurises tengan desde el primer día", dijo Caggiani.

CAGGIANI INTERPRETES

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