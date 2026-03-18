El FA exigió que Botana se retracte de lo que dijo sobre la izquierda y el narcotráfico, pero el senador blanco mantuvo sus dichos

En el Frente Amplio ( FA ) causaron molestia las declaraciones que hizo el Senador del Partido Nacional Sergio Botana sobre eventuales decisiones que toma la izquierda y “que al narcotráfico le sirven”, por lo que exigen una retractación pública e inmediata, dijeron a Subrayado fuentes políticas del Parlamento.

El tema surgió este miércoles de mañana durante la sesión del Senado, y la bancada del oficialismo pidió un cuarto intermedio de 30 minutos que se extendió bastante más.

Tras más de una hora de cuarto intermedio donde se buscó un pedido de disculpas de Botana, se retomó la sesión y el Frente Amplio pidió tratar un asunto político, lo que fue votado solo por sus legisladores. La oposición no votó.

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“Intentamos no considera la moción que el Frente Amplio va a plantear. Alcanzaba con pedir disculpas”, dijo el senador Óscar Andrade.

“Tiene que haber un límite para el agravio. Genera un clima de violencia absolutamente irresponsable. Lamentamos la declaración y que no haya margen para decir, me pasé tres pueblos en esto”, agregó.

En este sentido el FA presentó una moción en la que reclama “cuidar las formas del agravio”.

“Lamentamos que las colectividades no dijeran así no, no se puede defender todo”, dijo Andrade, y agregó: “No lastiman al Frente Amplio, erosionan la institucionalidad y el debate democrático”.

Cuando Andrade terminó de hablar, el senador del Partido Nacional Carlos Camy pidió un nuevo cuarto intermedio de 15 minutos.

ANDRADE CONFERENCIA

¿Qué dijo Botana en la entrevista que molestó al FA?

“El Frente Amplio no es un narcopartido, estoy convencido de eso, pero que todas sus decisiones están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven. Eso lo dije acá, o sea que no tengo nada que reservar con eso”, dijo Botana en una entrevista en Canal 5.

“No es casualidad lo de Balcedo, la lavada de la plata de Balcedo, no es casualidad esto de Marset y lo de Darviña Viera, no es casualidad lo de González Valencia, no es casualidad lo de Morabito, no es casualidad que no quisiera poner los escáners en el puerto, que hubieran trancado de todas las maneras, que hubiera horario para el escáner y que de noche pudiera pasar cualquier cosa, que se cayera el escáner, que se trancara la compra en el Tribunal de Cuentas. Eso no es casualidad”, agregó el senador nacionalista.

“Tampoco es casualidad lo de las OPV, tampoco lo del nombramiento del militar que fue a hacer el mandado allá, que tiene un precioso legajo de sanciones”, concluyó.

BOTANA EN 5 SENTIDOS CANAL 5

Lo que dijo Botana en el Senado

De vuelta en sala tras el nuevo cuarto intermedio, pidió la palabra el senador Botana y mantuvo sus dichos sobre el Frente Amplio y el narcotráfico.

“No me puede pedir el Frente Amplio que de ni medio ni cuarto paso atrás en afirmaciones que fueron respetuosas y que fueron simple relaciones de hecho que es difícil que nos lleven a conclusiones diferentes a las que manifesté en esas declaraciones públicas", dijo.

Y agregó: "Me baso en hechos, que no son ligeras afirmaciones. ¿La Fuerza Aérea tuvo capacidad de combatir el narcotráfico? ¿Hubo esfuerzos para tener las patrulleras oceánicas? No lo hicieron y las trancan hoy. No es una suposición que los escáner del puerto funcionaban solo de día, que se les cayeron varias veces. Y tampoco es invento la posición en el TCR tratando de trancar la compra del escáner. No es invento mío de que la DEA se retiró de Uruguay por falta de cooperación de los gobiernos del Frente Amplio".

Luego nombró al narco uruguayo Sebastián Marset, recién capturado en Bolivia y trasladado a Estados Unidos. En este sentido Botana dijo que Marset había quedado libre cuando era investigado por un homicidio durante el gobierno del FA y apuntó a la exfiscal Darvinia Viera, que tenía el caso y, según recordó el senador, perdió un pendrive con información que era clave en el caso.

"Arrancamos este gobierno con una frase del ministro del Interior de que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida. Los episodios de Cardama para que Uruguay no tenga las OPV. ¿Quién premió a la que le dio el pasaporte a Marset. Es nuestra representante en Portugal", dijo Botana en referencia a la exvicecanciller Carolina Ache, designada como embajadora en Portugal por el gobierno de Orsi.

"Miren que los que paseaban a González Valencia con Morabito están en el gobierno. Quién le lavó la plata a Balcedo. Cómo se hizo ese acuerdo. ¿No estará en el gobierno actual quien hizo ese lavado. Son preguntas que uno hace", agregó Botana en sala.

"No los vi rechazar ninguno de estos hechos. No vi declaración del Frente Amplio por lo de Morabito, las OPV, no los vi quejarse de la plata de Balsedo legitimada por la Fiscalía. Hay un senador, ministro hoy, a quien aprecio muchísimo, José Carlos Mahía, que nos trató un día de narcogobierno, al gobierno nuestro, y no vi nada de la bancada del Frente", siguió.

"No se me ocurre pensar que el Frente Amplio es un narcopartido. Saben que no lo pienso. Ahora cuidado con los que se le están colando y cuidado con quién toma las decisiones porque casualmente todas coinciden con los intereses del narcotráfico", insistió.

"Cuiden un poquito más de manifestarse firmemente contra los que están asociados a este tipo de delitos. Hay que hacerlo. No he aportado todavía ningún tipo de denuncia o nueva prueba. Hice simplemente una relación de hechos. Me extrañó la reacción del Frente Amplio. La preocupación por el Frente Amplio no me corresponde. No quiero que les vaya bien, pero tampoco quiero que se pudran y que algunas personas estén en el Frente. Sé que hoy no es así y quiero que mañana no sea así", finalizó.