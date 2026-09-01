Deslave entre Nepal y China deja ya más de 1.000 muertos y más de 4.000 desaparecidos

Una semana después de la tragedia, la búsqueda se concentra ahora en los lugares donde todavía podría haber personas con vida.

En Nepal, los equipos de rescate trabajan entre toneladas de barro, rocas y escombros para intentar llegar hasta varios túneles de centrales hidroeléctricas donde desaparecieron cientos de trabajadores.

Excavan, perforan y remueven el material acumulado para intentar abrirse camino. Ya fueron recuperados algunos cuerpos, pero los equipos mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes.

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El balance de la catástrofe es de 1.003 víctimas confirmadas entre Nepal y Tíbet, mientras 4.462 personas continúan desaparecidas.

En Katmandú, las familias de los desaparecidos buscan información y aportan fotografías y muestras de ADN para facilitar la identificación.

La magnitud de la tragedia también desbordó las morgues.

Las autoridades comenzaron a enterrar cuerpos que todavía no pudieron ser identificados, pero conservan muestras que permitirán intentar reconocerlos posteriormente.

Y mientras pasan los días y disminuyen las posibilidades de encontrar personas con vida, los rescatistas mantienen la búsqueda en las zonas más devastadas.