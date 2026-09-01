Una semana después de la tragedia, la búsqueda se concentra ahora en los lugares donde todavía podría haber personas con vida.
Deslave entre Nepal y China deja ya más de 1.000 muertos y más de 4.000 desaparecidos
Los equipos de rescate trabajan entre toneladas de barro, rocas y escombros para intentar llegar hasta varios túneles de centrales hidroeléctricas donde desaparecieron cientos de trabajadores
En Nepal, los equipos de rescate trabajan entre toneladas de barro, rocas y escombros para intentar llegar hasta varios túneles de centrales hidroeléctricas donde desaparecieron cientos de trabajadores.
Excavan, perforan y remueven el material acumulado para intentar abrirse camino. Ya fueron recuperados algunos cuerpos, pero los equipos mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes.
Sube a 781 muertos y 2.502 desaparecidos el balance tras deslaves en Nepal, informan las autoridades
El balance de la catástrofe es de 1.003 víctimas confirmadas entre Nepal y Tíbet, mientras 4.462 personas continúan desaparecidas.
En Katmandú, las familias de los desaparecidos buscan información y aportan fotografías y muestras de ADN para facilitar la identificación.
La magnitud de la tragedia también desbordó las morgues.
Las autoridades comenzaron a enterrar cuerpos que todavía no pudieron ser identificados, pero conservan muestras que permitirán intentar reconocerlos posteriormente.
Y mientras pasan los días y disminuyen las posibilidades de encontrar personas con vida, los rescatistas mantienen la búsqueda en las zonas más devastadas.
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