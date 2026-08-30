El balance provisional de las devastadoras inundaciones ocurridas en la frontera con China el miércoles subió a 781 muertos y 2.502 desaparecidos en Nepal, anunció este domingo la autoridad nepalí encargada de la gestión de emergencias.
Sube a 781 muertos y 2.502 desaparecidos el balance tras deslaves en Nepal, informan las autoridades
El colapso de un glaciar fue lo que desencadenó el deslave, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
En China, los medios de comunicación estatales reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos en su territorio, lo que eleva el balance total de víctimas de la catástrofe a 797 muertos y 3.048 desaparecidos.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el desastre fue causado por un colapso glaciar que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos.
Sigue subiendo la cantidad de muertos por brutal alud en Nepal y los desaparecidos son cerca de 3.000
La torrencial masa de hielo y barro formó además enormes acumulaciones de agua. Una de estas cedió el viernes en el Tíbet, poniendo en riesgo a los equipos que rastrean la zona.
La policía nepalesa instó por ello a todos los rescatistas a ponerse "inmediatamente a salvo", pero la alerta se levantó a inicios de la tarde sin que se reportaran nuevas inundaciones.
FUENTE: afp
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