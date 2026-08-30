Sube a 781 muertos y 2.502 desaparecidos el balance tras deslaves en Nepal, informan las autoridades

El balance provisional de las devastadoras inundaciones ocurridas en la frontera con China el miércoles subió a 781 muertos y 2.502 desaparecidos en Nepal, anunció este domingo la autoridad nepalí encargada de la gestión de emergencias.

En China, los medios de comunicación estatales reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos en su territorio, lo que eleva el balance total de víctimas de la catástrofe a 797 muertos y 3.048 desaparecidos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el desastre fue causado por un colapso glaciar que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos.

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La torrencial masa de hielo y barro formó además enormes acumulaciones de agua. Una de estas cedió el viernes en el Tíbet, poniendo en riesgo a los equipos que rastrean la zona.

La policía nepalesa instó por ello a todos los rescatistas a ponerse "inmediatamente a salvo", pero la alerta se levantó a inicios de la tarde sin que se reportaran nuevas inundaciones.

FUENTE: afp