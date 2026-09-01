Decano de Medicina sobre joven apuñalada: "Está en una mezcla de conmoción por el shock emocional"

El decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, dijo que la joven agredida está fuera de peligro y está siendo asistida por los equipos médicos.

"Está en una mezcla de conmoción por el shock emocional por haber sido víctima de una agresión tan violenta y se están tratando las heridas producto de la agresión", destacó.

Además, comentó que acompañan a la estudiante y a la familia en esta situación y que trabajarán con los estudiantes que estuvieron involucrados porque hay una secuela de stress postraumático.

Seguí leyendo Funcionarios de Facultad de Medicina señalan que agresión a estudiante expone "carencias" estructurales en el edificio

"El hecho conmociona a toda la Facultad de la República, particularmente Facultad de Medicina. Lo que tuvimos fue una agresión a una estudiante de facultad dentro del edificio inmediatamente terminada la clase a manos de un agresor que era otro estudiante, compañero de generación", explicó.

Y agregó: "En principio lo que estamos haciendo en compañía del rector, el profesor Cancela, es acompañar a la familia de la agredida, yo estuve entrevistándome con ella y con el equipo de médicos del sanatorio".

Briva dijo que la agresión la va a investigar la Policía y la Udelar va a respaldar el accionar. En lo que respecta a los funcionarios de la facultad, el decano indicó que no están para controlar este tipo de situaciones que son excepcionales.

"Cumplen tareas de seguridad, pero no estamos pensando que un estudiante va a atacar a otro. Yo creo que, por un lado, tenemos que tener la cabeza fría, encabezar y liderar con el rector todas las instancias de evaluación, investigación que sean necesarias, seguro, pero tampoco colaborar con un estado de pánico generalizado, cuando en realidad estamos hablando de situaciones que son tan excepcionales que las podemos contar con los dedos de la mano en la historia de universidad", destacó.

Y agregó: "Primero vamos a esperar la investigación de la Policía, vamos a trabajar con ellos y seguir sus recomendaciones".

Consultado sobre el perfil del atacante, el decano dijo que no se contactarán ahora con él porque está bajo custodia policial, pero sí lo van a hacer con su familia para entender la situación y acompañar con los recursos académicos de forma de encontrar una solución.

Por su parte, el rector de la Udelar, Héctor Cancela dijo que acompañan desde el Servicio de Bienestar Universitario, desde el Programa Progresa para ayudar al regreso a las clases. "No va a ser sencillo después de lo acontecido hoy", manifestó.

Este miércoles las clases vuelven a la normalidad.

El caso

Una joven de 19 años fue apuñalada en el anexo de la Facultad de Medicina en la tarde de este martes.

El autor del ataque es compañero de clase de la joven, de la misma edad, según indica la información primaria. El ataque generó gran conmoción entre los alumnos que instantes después fueron desalojados de la casa de estudios.

La joven, que se encuentra fuera de peligro, fue trasladada en ambulancia desde la Facultad a un centro asistencial. Mientras que su agresor, que estaba junto a la víctima cuando llegaron los efectivos, fue sacado de la facultad por la Policía y conducido en un patrullero.

El diagnostico primario de la joven es que tiene diversas heridas cortantes, fractura de un brazo y lesiones profundas en un ojo.

Según fuentes policiales, el padre del agresor dijo que padece esquizofrenia. Información primaria indica que no tenían vínculo pero que el joven estaba obsesionado con su compañera.

El caso pasó a Violencia Doméstica de la Policía y Fiscalía.