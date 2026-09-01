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UNA JOVEN FUE APUÑALADA

Funcionarios de Facultad de Medicina señalan que agresión a estudiante expone "carencias" estructurales en el edificio

"Acá los compañeros trabajan a ciegas, no hay cámaras en los pisos", indicó Pablo Hernández, integrante de Affur, sobre el edificio de la ex fábrica de Alpargatas.

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Desde el sindicato de funcionarios de la Universidad de la República se refirieron al caso en el que un alumno apuñaló a una compañera en el anexo de la Facultad de Medicina. Manifestaron asombro y preocupación por lo que ocurrió este martes.

El hecho ocurrió en el tercer piso del edificio. "También nos expone el problema de las carencias que tenemos en Facultad. Por ejemplo, en ese momento justo había una compañera de vigilancia sola, que igual no iba a poder resolver el tema, porque justo había un curso de RCP que es obligatorio para vigilantes y además, los problemas estructurales de que acá los compañeros trabajan a ciegas, no hay cámaras en los pisos", indicó Pablo Hernández, integrante de Affur.

"Sabemos que fue un problema entre estudiantes, no sabemos las causas, no sabemos si hay vínculo. Lo que nos preocupa como sindicato son las condiciones de seguridad en la que trabajan estos compañeros, lo que pasa con la gente", agregó.

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El trabajador dijo que fueron "los propios alumnos los que intervienen por un lado y después unas compañeras administrativas que estaban muy cerca del lugar de los hechos, por el otro. Todavía están declarando".

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