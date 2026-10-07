Descontento en colectivo empresarial de Maldonado por cese de alerta para personas en situación de calle: "No hay una hoja de ruta clara"

Preocupa en Maldonado la suspensión de la alerta para las personas en situación de calle y el cierre inminente del refugio ubicado en ruta 39, en el barrio Hipódromo.

Según supo Subrayado, el cierre definitivo sería el 31 de octubre, aunque se aguarda la visita del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Unas 800 personas hicieron uso de las instalaciones durante el invierno, pero actualmente son unas 200.

Esta situación ha generado descontento a nivel del colectivo turístico y empresarial con el Mides, aseguran que no existe un plan de acción.

El presidente de la Cámara Empresarial, Willy Ihlenfeld, dijo a Subrayado que vienen trabajando el tema desde hace cuatro meses y que se reunieron con la directora del Mides, pero no les han dado una hoja de ruta clara de cómo afrontar la situación y cómo seguirá el resto del año. "¿Qué va a pasar cuando ese refugio no esté?", se preguntó.

Y añadió: "Sin dudas es una situación muy compleja, primero desde el punto de vista humano y segundo esto pone en riesgo un montón de puestos de trabajo. No olvidemos que acá hay unos 16.000 puestos de trabajo vinculado directamente a lo que es el sector turístico".

Catherine Sierra, del colectivo Ni todo está Perdido (integrado por personas en situación de calle, docentes y vecinos) dijo que la alerta es todo el año y no solamente para los días de invierno que estén fríos.

"Volvemos para atrás, como suele pasar, es una historia que nunca acaba, parece que no se entendiera, parece que no se aprendiera que la situación de calle no es de una época del año, sino que es permanente. La gente que no tiene techo no es porque cese la alerta y automáticamente va a conseguir donde refugiarse. Los refugios del Sinae cierran, mucho más de 300 personas vuelven a quedar en situación sin hogar", manifestó.

Y agregó: "Están diciendo que se viene el Niño y lo cesan igual".

Consultada sobre lo manifestado por el colectivo turístico y empresarial, Sierra indicó que entiende que no es una buena imagen para ellos, para el negocio, pero que piense que tiene un techo y que muchas de los que usan su "alerito" no.

El coordinador del Cecoed de Maldonado, José Martín Hualde, dijo en rueda de prensa que el tema de las personas en situación de calle los preocupa y que el intendente ha tomado acciones al respecto y trabajado junto al Ministerio del Interior y Prefectura.

"Ese tipo de personas que hoy concurren a los refugios, que están en situación de calle, también cómo los podemos insertar laboralmente en Maldonado; de qué manera ayudarlos", señaló.

La directora del Mides de Maldonado, Paula Caballero, comentó que desde el 7 de mayo hasta el momento han transitado 620 personas, pero con un número fijo de 120.