Personal de la Prefectura Naval y de Aduanas de Argentina incautaron 16 kilos de cocaína en un buque de bandera italiana que había zarpado del Puerto de Montevideo y se encontraba en el Puerto de Zárate en Buenos Aires.

El capitán del barco dijo que tras salir de Montevideo un tripulante encontró una bolsa de arpillera blanca con 14 ladrillos de cocaína en un sector destinado a la carga de vehículos tipo motorhome. Los ladrillos de la droga tenían la inscripción "Fórmula 1-F1". Están valuados en unos 250.000 dólares.

El capitán denunció por escrito la situación y puso a resguardo la droga en su camarote junto a material fotográfico y registros fílmicos a la espera del arribo de las autoridades. En la requisa, los efectivos encontraron otras cinco bolsas de arpillera similares pero vacías en otro sector de carga.

La Justicia ordenó el secuestro de la droga, la recolección de pruebas periciales, declaraciones de testimonios y la extracción de registros fílmicos de las cámaras de seguridad. En tanto, no se adoptaron medidas restrictivas con respecto a la tripulación, integrada por 32 personas de distintas nacionalidades.

En tanto, las autoridades portuarias inspeccionaron el buque y dispusieron su detención preventiva con restricciones operativas.