Varias personas mayores de edad fueron encontradas en malas condiciones y hacinadas, en un residencial clandestino, que fue allanado este viernes en La Unión.
Policía intervino residencial irregular en La Unión; personas encerradas, hacinadas y sin agua, pidieron ayuda
En la noche de ayer la policía intervino en el residencial luego de recibir una alerta por gritos que provenían de allí. Dos mujeres fueron detenidas y se encuentran a disposición de Fiscalía.
En la noche de ayer la policía intervino en el residencial ubicado en Mateo Cabral y Comercio, luego de recibir una alerta por gritos que provenían del lugar.
Los habitantes del lugar manifestaron a la Policía que estaban encerrados, que se habían caído y necesitaban agua.
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Dos mujeres fueron detenidas y se encuentran a disposición de Fiscalía.
La vivienda no contaba con ningún cartel identificatorio.
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