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Policía intervino residencial irregular en La Unión; personas encerradas, hacinadas y sin agua, pidieron ayuda

En la noche de ayer la policía intervino en el residencial luego de recibir una alerta por gritos que provenían de allí. Dos mujeres fueron detenidas y se encuentran a disposición de Fiscalía.

Dormitorio

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Baño

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Ropa de los residentes

Ropa de los residentes

Varias personas mayores de edad fueron encontradas en malas condiciones y hacinadas, en un residencial clandestino, que fue allanado este viernes en La Unión.

En la noche de ayer la policía intervino en el residencial ubicado en Mateo Cabral y Comercio, luego de recibir una alerta por gritos que provenían del lugar.

Los habitantes del lugar manifestaron a la Policía que estaban encerrados, que se habían caído y necesitaban agua.

Baño residencial clandestino
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Dos mujeres fueron detenidas y se encuentran a disposición de Fiscalía.

La vivienda no contaba con ningún cartel identificatorio.

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