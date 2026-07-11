Policía intervino residencial irregular en La Unión; personas encerradas, hacinadas y sin agua, pidieron ayuda

Dormitorio Baño Ropa de los residentes

Varias personas mayores de edad fueron encontradas en malas condiciones y hacinadas, en un residencial clandestino, que fue allanado este viernes en La Unión.

En la noche de ayer la policía intervino en el residencial ubicado en Mateo Cabral y Comercio, luego de recibir una alerta por gritos que provenían del lugar.

Los habitantes del lugar manifestaron a la Policía que estaban encerrados, que se habían caído y necesitaban agua.

Dos mujeres fueron detenidas y se encuentran a disposición de Fiscalía. La vivienda no contaba con ningún cartel identificatorio.

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