Peñarol visita a Racing desde la hora 18.30 en el estadio Centenario

Peñarol visita a Racing este domingo desde la hora 18.30 en el estadio Centenario por la fecha 5 del Torneo Intermedio.

Los dirigidos por Diego Aguirre retoma el torneo en busca de sumar unidades y revertir lo realizado antes del parate por el Mundial.

Si gana esta tarde será escolta en la Tabla Anual del cervecero y le sacará 7 puntos a su tradicional rival.

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Peñarol cuenta con una sola alta confirmada, la del zaguero Franco Romero y a la espera de nuevas incorporaciones para esta segunda parte del año en el va por el campeonato uruguayo.

El encuentro estará arbitrado por Esteban Ostojich y el VAR estará a cargo de Diego Dunajec.