Condenado por contrabando hombre que intentó pasar 36 celulares por Puerto de Colonia

Prefectura del Puerto de Colonia realizaba el control de pasajeros, cuando detectó que un hombre intentaba ingresar 36 celulares marca IPhone modelo 17, ocultos en su abdomen y piernas.

El hombre se dio a la fuga y fue detenido afuera de la terminal de pasajeros, en la zona de estacionamientos del puerto.

A raíz de este hecho, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada al oeste de esta ciudad, en procura de elementos que sirvan a la investigación que llevó a cabo la Fiscalía.

El hombre de iniciales I.J.W.C fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de contrabando a la pena de 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba con arresto domiciliario nocturno los primeros dos meses, trabajo comunitario de dos horas por un mes y cierre de fronteras durante toda la condena.