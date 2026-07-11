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    Condenado por contrabando hombre que intentó pasar 36 celulares por Puerto de Colonia

    Tenía los celulares ocultos en su abdomen y piernas y fue detectado en el escáner. Los equipos fueron valuados en más de $2,5 millones.

    armada celulares

    Prefectura del Puerto de Colonia realizaba el control de pasajeros, cuando detectó que un hombre intentaba ingresar 36 celulares marca IPhone modelo 17, ocultos en su abdomen y piernas.

    Estos equipos fueron valuados en más de $2,5 millones.

    El hombre se dio a la fuga y fue detenido afuera de la terminal de pasajeros, en la zona de estacionamientos del puerto.

    A raíz de este hecho, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada al oeste de esta ciudad, en procura de elementos que sirvan a la investigación que llevó a cabo la Fiscalía.

    El hombre de iniciales I.J.W.C fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de contrabando a la pena de 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba con arresto domiciliario nocturno los primeros dos meses, trabajo comunitario de dos horas por un mes y cierre de fronteras durante toda la condena.

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