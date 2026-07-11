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Mataron a un hombre de 37 años a puñaladas en Piedras Blancas

No tenía antecedentes penales pero tenía colocada una tobillera electrónica por violencia doméstica, que fue encontrada a una cuadra y media del cuerpo.

homicidio

Un hombre de 37 años fue asesinado en Walter Medina y Teniente Galeano, en Piedras Blancas, de varias puñaladas; fue encontrado por vecinos en la vía pública.

Presentaba varias heridas en el pecho y en el brazo.

No tenía antecedentes penales pero tenía colocada una tobillera electrónica por violencia doméstica, que fue encontrada a una cuadra y media del cuerpo.

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Policía científica trabajó en la escena. El Departamentos de homicidios de la Dirección de hechos complejos está cargo de la investigación.

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