Un hombre de 37 años fue asesinado en Walter Medina y Teniente Galeano, en Piedras Blancas, de varias puñaladas; fue encontrado por vecinos en la vía pública.
Mataron a un hombre de 37 años a puñaladas en Piedras Blancas
No tenía antecedentes penales pero tenía colocada una tobillera electrónica por violencia doméstica, que fue encontrada a una cuadra y media del cuerpo.
Presentaba varias heridas en el pecho y en el brazo.
No tenía antecedentes penales pero tenía colocada una tobillera electrónica por violencia doméstica, que fue encontrada a una cuadra y media del cuerpo.
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Policía científica trabajó en la escena. El Departamentos de homicidios de la Dirección de hechos complejos está cargo de la investigación.
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