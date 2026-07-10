"Yo lo advertí", dijo Karina Suárez, integrante de la familia asesinada este viernes en El Monarca

Habló Karina Suárez, integrante de la familia asesinada en El Monarca. "Ya me estaba por mudar, estaba esperando que le terminara la cautelar a mis hijos. Le dije al fiscal que me tenía que ir, que salvar a mis hijos, nos van a hacer una matanza humana. Yo lo advertí".

El crimen fue cometido por cuatro personas que llegaron al lugar en moto e ingresaron a la casa al grito de "allanamiento", fingiendo ser la Policía. Ingresaron a todas las habitaciones, a disparar a quienes encontraban. En la casa había siete personas, una de ellas era Karina Suárez, y una adolescente de 14 años, se salvaron. La mujer se escondió debajo de una cama.

Sus tres hijos fueron asesinados a las 7:30 de la mañana de este viernes. Un joven de 28 años y dos gemelos de 18. Las otras personas asesinadas son una adolescente de 14 años, novia de uno de los jóvenes, y una mujer de 38 años, madre de la adolescente.

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"Una matanza hicieron con mis tres hijos, con mi consuegra, con mi nuera. Me allanaron la casa, me dieron vuelta toda la casa, con los cuerpos muertos ahí adentro, no tienen una pisca de vergüenza", sostuvo Karina.

"Ya enterré cuatro hijos antes. Siete hijos me mataron. Qué justicia voy a pedir ahora", dijo. "Los perros me salvaron, porque cuando ellos entraron, diciendo allanamiento, pensé que eran los botones, que estaban tirando balas de goma, y que no entraban para mi cuarto, entonces me tiré abajo de la cama, y los perros ahí atacando para que no entraran porque justo en mi cuarto no hay luz", narró.

La casa donde ocurrió era objetivo de la Policía, informó el jefe de Montevideo en la tarde de este viernes, y agregó que en febrero hubo allanamientos, fueron detenidos tres de los fallecidos y estaban imputados.

La mayoría de los que estaban en la casa pertenecen a la familia de Los Suárez. Es un grupo criminal que operaba en Villa Española.

Una de las hipótesis es que el crimen se debe al enfrentamiento con otras bandas de Villa Española, como "Los Albín" y "Los Puglia".

Luego del homicidio, fue allanada una casa lindera, utilizada por la familia para operaciones criminales.