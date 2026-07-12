Investigan homicidio: discusión entre dos hombres terminó con uno muerto, en establecimiento rural

Un enfrentamiento entre dos hombres terminó con uno muerto en un establecimiento rural ubicado en ruta 1 km 72, Camino Voulminot, próximo al Pueblo Rivero, en el departamento de San José.

El Centro de Comando Unificado Departamental recibió un aviso y al legar al lugar constató que un hombre mayor de edad estaba tendido en el piso con sangrado y sin aparentes signos vitales. Al ver a los efectivos, un hombre mayor de edad se acercó y manifestó que había tenido una pelea con él y que se había defendido.

Los policías procedieron a detenerlo y solicitaron una emergencia médica, quien constató el fallecimiento de la víctima.

Seguí leyendo Mataron a un hombre de 37 años a puñaladas en Piedras Blancas

Según testigos del enfrentamiento, los hombres habían tenido un problema en la mañana, desconociendo el motivo.

Información policial indica que son empleados e integrantes de una cuadrilla de monteadores y serian oriundos del departamento de Rivera.

Personal de Policía Científica y de la Jefatura de Policía de San José trabajó en la escena realizando el relevamiento correspondiente.

El caso está bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Libertad y el Área de Investigaciones de Zona I.