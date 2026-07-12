RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA 1 KM 72-SAN JOSÉ

Investigan homicidio: discusión entre dos hombres terminó con uno muerto, en establecimiento rural

Información policial indica que la víctima fue encontrada en el piso con sangrado y sin aparentes signos vitales; una emergencia médica constató su fallecimiento. Hay un detenido.

policia-patrullero-camino-rural

Un enfrentamiento entre dos hombres terminó con uno muerto en un establecimiento rural ubicado en ruta 1 km 72, Camino Voulminot, próximo al Pueblo Rivero, en el departamento de San José.

El Centro de Comando Unificado Departamental recibió un aviso y al legar al lugar constató que un hombre mayor de edad estaba tendido en el piso con sangrado y sin aparentes signos vitales. Al ver a los efectivos, un hombre mayor de edad se acercó y manifestó que había tenido una pelea con él y que se había defendido.

Los policías procedieron a detenerlo y solicitaron una emergencia médica, quien constató el fallecimiento de la víctima.

mataron a un hombre de 37 anos a punaladas en piedras blancas
Seguí leyendo

Mataron a un hombre de 37 años a puñaladas en Piedras Blancas

Según testigos del enfrentamiento, los hombres habían tenido un problema en la mañana, desconociendo el motivo.

Información policial indica que son empleados e integrantes de una cuadrilla de monteadores y serian oriundos del departamento de Rivera.

Personal de Policía Científica y de la Jefatura de Policía de San José trabajó en la escena realizando el relevamiento correspondiente.

El caso está bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Libertad y el Área de Investigaciones de Zona I.

Temas de la nota

Lo más visto

Dormitorio
HAY DOS DETENIDOS

Policía intervino residencial irregular en La Unión; personas encerradas, hacinadas y sin agua, pidieron ayuda
INVESTIGAN

Mides trabaja en residencial clandestino: alimentación, limpieza y reubicación de personas mayores
INVESTIGAN

Mataron a un hombre de 37 años a puñaladas en Piedras Blancas
Quíntuple homicidio

"Yo lo advertí", dijo Karina Suárez, integrante de la familia asesinada este viernes en El Monarca
OPERATIVO PREFECTURA

Incautaron droga en una embarcación en Costa azul; navegaban sin matrícula y con exceso de tripulantes

Te puede interesar

Investigan homicidio: discusión entre dos hombres terminó con uno muerto, en establecimiento rural
RUTA 1 KM 72-SAN JOSÉ

Investigan homicidio: discusión entre dos hombres terminó con uno muerto, en establecimiento rural
Personas encerradas, hacinadas y abandonadas en residencial clandestino; usaban otro local como fachada para familiares
adultos mayores

Personas encerradas, hacinadas y abandonadas en residencial clandestino; usaban otro local como fachada para familiares
Domingo frío y nublado con bajas sensaciones térmicas, según Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Domingo frío y nublado con bajas sensaciones térmicas, según Nubel Cisneros

Dejá tu comentario