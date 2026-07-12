Un hombre murió y tres personas más resultaron politraumatizadas en un siniestro de tránsito ocurrido en la mañana de este domingo en ruta 30, kilómetro 66, en Paso Farías, departamento de Artigas.
Conductor murió y tres acompañantes sufrieron heridas tras despistar y volcar en ruta 30, Artigas
El siniestro de tránsito fatal ocurrió este domingo en Paso Farías. Un hombre y dos mujeres resultaron politraumatizados y derivados a un centro de salud.
Policía Caminera reportó que un vehículo con cuatro ocupantes circulaba de oeste a este cuando, por causas a determinar, despistó y volcó en faja natural.
El auto era conducido por un hombre de 54 años, quien fue trasladado, pero falleció en un centro de salud debido a las heridas.
Como acompañante iba un hombre de 29 años que sufrió politraumas leves, dos mujeres de 28 y 43 años que fueron diagnosticadas con politraumatismos graves y politraumatismos. Se encuentran internadas en un centro de salud.
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