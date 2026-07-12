Conductor murió y tres acompañantes sufrieron heridas tras despistar y volcar en ruta 30, Artigas

Policía Caminera

Un hombre murió y tres personas más resultaron politraumatizadas en un siniestro de tránsito ocurrido en la mañana de este domingo en ruta 30, kilómetro 66, en Paso Farías, departamento de Artigas.

Policía Caminera reportó que un vehículo con cuatro ocupantes circulaba de oeste a este cuando, por causas a determinar, despistó y volcó en faja natural.

El auto era conducido por un hombre de 54 años, quien fue trasladado, pero falleció en un centro de salud debido a las heridas.

Como acompañante iba un hombre de 29 años que sufrió politraumas leves, dos mujeres de 28 y 43 años que fueron diagnosticadas con politraumatismos graves y politraumatismos. Se encuentran internadas en un centro de salud.

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