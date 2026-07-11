Incautaron droga en una embarcación en Costa azul; navegaban sin matrícula y con exceso de tripulantes

La subprefectura de La Floresta interceptó una embarcación de pesca artesanal que navegaba sin matrícula y con exceso de tripulantes frente al balneario Costa azul.

El procedimiento se hizo tras un aviso de la Prefectura de Canelones por presuntas irregularidades.

Durante la inspección, los cuatro ocupantes arrojaron al agua un recipiente que contenia 36 gramos de cocaína y más de 71 gramos de pasta base, además de una balanza de precisión.

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Todo fue recuperado por el personal de Prefectura.

La Fiscalía de Atlántida dispuso la detención de los involucrados y la incautación de sus celulares.

Como resultado de la investigación, la justicia condenó a uno de los imputados a dos años de penitenciaría por suministro de estupefacientes.

También se dispuso la destrucción de la droga, el decomiso de la embarcación y su motor, y la continuidad de la investigación, a cargo de la subprefectura de La Floresta, investigaciones de Atlántida de la Policía nacional y la división de investigaciones de la Prefectura nacional naval.