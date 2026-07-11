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OPERATIVO PREFECTURA

Incautaron droga en una embarcación en Costa azul; navegaban sin matrícula y con exceso de tripulantes

Durante la inspección a la embarcación, los cuatro ocupantes arrojaron al agua un recipiente que contenia 36 gramos de cocaína, más de 71 gramos de pasta base y una balanza de precisión.

embarcacion

La subprefectura de La Floresta interceptó una embarcación de pesca artesanal que navegaba sin matrícula y con exceso de tripulantes frente al balneario Costa azul.

El procedimiento se hizo tras un aviso de la Prefectura de Canelones por presuntas irregularidades.

Durante la inspección, los cuatro ocupantes arrojaron al agua un recipiente que contenia 36 gramos de cocaína y más de 71 gramos de pasta base, además de una balanza de precisión.

La avioneta incendiada en julio en un camino rural de Paysandú, origen de la investigación que terminó con 414 kilos de pasta base incautada.
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Seis años de prisión para el tercer implicado en cargamento de 400 kilos de droga en Paysandú

Todo fue recuperado por el personal de Prefectura.

La Fiscalía de Atlántida dispuso la detención de los involucrados y la incautación de sus celulares.

Como resultado de la investigación, la justicia condenó a uno de los imputados a dos años de penitenciaría por suministro de estupefacientes.

También se dispuso la destrucción de la droga, el decomiso de la embarcación y su motor, y la continuidad de la investigación, a cargo de la subprefectura de La Floresta, investigaciones de Atlántida de la Policía nacional y la división de investigaciones de la Prefectura nacional naval.

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