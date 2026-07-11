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Mides trabaja en residencial clandestino: alimentación, limpieza y reubicación de personas mayores

Actualmente están recibiendo a los familiares de algunas de las personas que se encontraban en el centro para evaluar alternativas.

Baño residencial clandestino

Baño residencial clandestino

La directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores, Marianela Larzábal, se presentó esta tarde en el residencial clandestino, que fue intervenido en la noche del viernes.

El Ministerio de Desarrollo Social comunicó que activó los protocolos previstos para este tipo de emergencias, en coordinación con distintas divisiones del ministerio, la Secretaría Nacional de Cuidados, Protección Social e INDA y también con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior dado que la respuesta al tema involucra funciones y servicios de distintas instituciones.

Actualmente están recibiendo a los familiares de algunas de las personas que se encontraban en el centro para evaluar alternativas.

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Además se dispuso servicios de alimentación, limpieza y un equipo de cuidados para garantizar la atención de las personas que permanecen allí, mientras se trabaja junto a las demás instituciones en una solución de reubicación definitiva.

La investigación policial continúa.

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