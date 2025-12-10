RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN INCAICOS

Desarticulan red de trata de más de 50 personas extranjeras con fines de explotación laboral en Paysandú

En el marco de la operación incaicos, un procedimiento policial se realizó cerca de donde estaba instalada la explanta de la empresa láctea Pili.

fiscalia-paysandu-policia-patrullero-imputacion

La investigación del caso comenzó por una denuncia anónima por presuntas irregularidades laborales que afectaban a trabajadores migrantes en un establecimiento rural del departamento.

En el marco de la operación incaicos, un procedimiento policial se realizó cerca de donde estaba instalada la explanta de la empresa láctea Pili y otro en un predio rural. Se encontraron más de 50 personas. Se identificaron 14 peruanos y 38 argentinos, dentro de los que se incluyen una mujer y un adolescente.

Tras el procedimiento policial, hay varias personas indagadas. El fiscal de Paysandú, Joaquín Suárez, toma declaración a las víctimas y a los indagados. Este miércoles, se tomó declaración bajo la modalidad de cámara Gesell, a 11 trabajadores peruanos en calidad de víctimas.

Para dos indagados, vinculados a la dirección de la empresa investigada, se les impusieron medidas limitativas de cierre de fronteras y prohibición de salir del país con el objetivo de asegurar su sujeción al proceso.

En tanto, hay una persona detenida, que es el captador de trabajadores, y este jueves se prevé la formalización de la investigación en la que se definirá su situación procesal.

En el caso, trabajó personal de la Jefatura de Policía de Paysandú, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Interpol Uruguay y la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.

