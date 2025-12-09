Viernes y sábado de intenso calor, el domingo llegan las lluvias y las tormentas, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció tormentas y lluvias para el próximo domingo. En la capital comenzarán después del mediodía, sobre la hora 15:00.

"Es un frente frío de muy rápido pasaje", adelantó. El viernes y sábado serán jornadas de intenso calor . "Una jornada pesada, húmeda con elevadas sensaciones térmicas", apuntó.

La noche del viernes tendrá una temperatura de más de 20°.

Este miércoles en las primeras horas se registrarán algunas lloviznas en la frontera noreste y este del país. Vuelven las temperaturas agradables a todo el país con unos 24° en la capital y 32° en el resto del territorio.

En lo que respecta a la próxima semana, no están previstas lluvias. "Las temperaturas bajan un poco el lunes, pero a partir del martes nuevamente temperaturas en ascenso. Una semana de mucho calor", destacó.