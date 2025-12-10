Bomberos realiza excavaciones en la casa de la mujer de 84 años desaparecida hace cuatro días en Shangrilá

La Policía de Canelones continúa la búsqueda de la mujer de 84 años que falta de su casa en Shangrilá desde hace cuatro días. Personal de Bomberos realiza excavaciones en su domicilio de las calles Ceibo y Lirio en el marco de las tareas de búsqueda, según constató un equipo de Subrayado en el lugar.

La denuncia fue radicada este martes a las 17 horas por su nieta de 30 años, que vive con ella en la misma casa. Allí, también vive la pareja de la nieta, un hombre de 25 años. Ambos, sin antecedentes penales, fueron interrogados por la Policía, que intenta a su vez ubicar a un hombre que vivía en los fondos de la misma casa y luego de la denuncia se fue del lugar.

Anoche, los efectivos de la seccional 18 y personal de Policía Científica trabajaron en la revisión de la vivienda, donde encontraron manchas de sangre en la cama de la mujer desaparecida. También se realizó una inspección ocular en el pozo negro y otras partes del predio. Esta mañana, se hizo un rastrillaje en un lago cercano a calle Ceibo y a la casa.

Testigos del lugar dan cuenta que la vivienda se identificaría como una boca de venta de drogas. Una vecina de la zona dijo a Subrayado que era habitual escuchar gritos en la casa y ver la circulación de personas. Otros mostraron preocupación por la ausencia de la mujer, que es conocida en la zona desde hace varios años. La investigación del caso está a cargo del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones.

Temas de la nota mujer

Desaparecida

Shangrilá