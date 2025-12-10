RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO CASABÓ

Policía se enfrentó a tiros con tres delincuentes que robaban un almacén; hirió a uno de gravedad y dos escaparon

Tres delincuentes ingresaron a un almacén de Casabó para robar. Un policía advirtió lo que pasaba y los enfrentó. Hubo un tiroteo con dos de los rapiñeros, e hirió a uno de gravedad.

Barrio Casabó, zona del robo. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Delincuentes asaltaron un almacén y un policía los enfrentó a tiros. Foto: archivo Subrayado.

Tres delincuentes ingresaron armados a un almacén ubicado en Etiopía y Mauritania (barrio Casabó), en la noche de este martes.

Uno de los delincuentes interceptó a un hombre que estaba en el depósito contiguo al almacén y lo amenazó con un arma, según el relato de los testigos.

La escena fue advertida por un policía del GEO de 44 años que estaba en el exterior del almacén haciendo fila y que le pidió al dueño del comercio que lo deje pasar al baño, que está ubicado en el depósito.

Cuando el Policía llegó al lugar dio la voz de alto al rapiñero y el delincuente le apuntó con el arma, por lo que el funcionario le disparó tres veces con su arma de reglamento.

El ladrón salió del depósito y cayó herido en la vereda. Fue trasladado al Hospital del Cerro a donde ingresó con varias heridas de arma de fuego y en estado grave.

Mientras tanto, los otros dos delincuentes salieron del almacén corriendo. Uno de ellos también armado. Con ese segundo delincuente hubo un enfrentamiento a tiros; el Policía disparó cinco veces y el rapiñero logró huir por la calle Mauritania.

El tercer rapiñero subió a una moto roja que dejaron estacionada frente al depósito y se fugó por la calle Etiopía. En total lograron robar 50.000 pesos.

Toda la escena fue preservada por la Policía que llegó al lugar para que Científica realice pericias a fin de establecer cómo ocurrieron los hechos.

En el lugar se incautó una pistola 9 milímetros que había sido hurtada en Canelones en el año 2019 y que era la que tenía el rapiñero que resultó herido de gravedad.

El caso está bajo la órbita de investigadores de la Zona Operacional IV y de la Fiscalía.

