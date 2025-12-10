Evacuaron World Trade Center de Montevideo y Punta del Este tras amenaza de bomba pero fue "falsa alarma"

Foto: sitio oficial World Trade Center

Una amenaza de bomba llevó a desalojar tanto el World Trade Center de Montevideo como el edificio que está en construcción en Punta del Este.

Esto ocurrió en la tarde de este miércoles, sobre las 17:00. La amenaza llegó por un email genérico, por lo que se tomó la decisión de evacuar los dos espacios.

"Como medida preventiva y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de notificaciones, se dispuso una evacuación rápida, ordenada y controlada, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas presentes", señaló Bomberos en un comunicado posterior.

Tras inspeccionar ambos edificios, Bomberos descartó la presencia de elementos sospechosos y confirmó que fue "falsa alarma", agregó el texto.

