Una amenaza de bomba llevó a desalojar tanto el World Trade Center de Montevideo como el edificio que está en construcción en Punta del Este.
Evacuaron World Trade Center de Montevideo y Punta del Este tras amenaza de bomba pero fue "falsa alarma"
"Como medida preventiva y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de notificaciones, se dispuso una evacuación rápida, ordenada y controlada", informó Bomberos.
Esto ocurrió en la tarde de este miércoles, sobre las 17:00. La amenaza llegó por un email genérico, por lo que se tomó la decisión de evacuar los dos espacios.
"Como medida preventiva y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de notificaciones, se dispuso una evacuación rápida, ordenada y controlada, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas presentes", señaló Bomberos en un comunicado posterior.
Tras inspeccionar ambos edificios, Bomberos descartó la presencia de elementos sospechosos y confirmó que fue "falsa alarma", agregó el texto.
