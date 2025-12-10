RECIBÍ EL NEWSLETTER

Evacuaron World Trade Center de Montevideo y Punta del Este tras amenaza de bomba pero fue "falsa alarma"

"Como medida preventiva y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de notificaciones, se dispuso una evacuación rápida, ordenada y controlada", informó Bomberos.

Foto: sitio oficial World Trade Center

Foto: sitio oficial World Trade Center

Una amenaza de bomba llevó a desalojar tanto el World Trade Center de Montevideo como el edificio que está en construcción en Punta del Este.

Esto ocurrió en la tarde de este miércoles, sobre las 17:00. La amenaza llegó por un email genérico, por lo que se tomó la decisión de evacuar los dos espacios.

"Como medida preventiva y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de notificaciones, se dispuso una evacuación rápida, ordenada y controlada, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas presentes", señaló Bomberos en un comunicado posterior.

femicidio treinta y tres: no teniamos ninguna noticia de que hubiera incumplido posterior a la desconexion, dijo zabaleta
Seguí leyendo

Femicidio Treinta y Tres: "No teníamos ninguna noticia de que hubiera incumplido posterior a la desconexión", dijo Zabaleta

Tras inspeccionar ambos edificios, Bomberos descartó la presencia de elementos sospechosos y confirmó que fue "falsa alarma", agregó el texto.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Viernes y sábado de intenso calor, el domingo llegan las lluvias y las tormentas, anunció Nubel Cisneros
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
SU NIETA DENUNCIÓ LA AUSENCIA

Bomberos realiza excavaciones en la casa de la mujer de 84 años desaparecida hace cuatro días en Shangrilá
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
BARRIO CASABÓ

Policía se tiroteó con delincuentes que robaban un almacén; hirió a uno de gravedad y dos escaparon

Te puede interesar

Desarticulan red de trata de más de 50 personas extranjeras con fines de explotación laboral en Paysandú video
OPERACIÓN INCAICOS

Desarticulan red de trata de más de 50 personas extranjeras con fines de explotación laboral en Paysandú
Ataque a balazos en Punta de Rieles: dos jóvenes en moto fueron baleados; uno está en estado muy grave
PERSEO Y URANO

Ataque a balazos en Punta de Rieles: dos jóvenes en moto fueron baleados; uno está en estado muy grave
Foto: sitio oficial World Trade Center
Policiales

Evacuaron World Trade Center de Montevideo y Punta del Este tras amenaza de bomba pero fue "falsa alarma"

Dejá tu comentario