PERSEO Y URANO

Ataque a balazos en Punta de Rieles: dos jóvenes en moto fueron baleados; uno está en estado muy grave

El hecho tuvo lugar en la noche de este miércoles en las calles Perseo y Urano.

malinas-poli-baleados

Ambos fueron trasladados a la policlínica de Malinas. Fuentes policiales indicaron a Subrayado que uno de ellos, de 22 años, está en estado muy grave.

El Departamento de Homicidios y Policía Científica trabajan en el escena.

