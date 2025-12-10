Ataque a balazos en Punta de Rieles: dos jóvenes en moto fueron baleados; uno está en estado muy grave

Dos jóvenes que circulaban en moto fueron baleados en un ataque a balazos en las calles Perseo y Urano, en la zona de Punta de Rieles.

Ambos fueron trasladados a la policlínica de Malinas. Fuentes policiales indicaron a Subrayado que uno de ellos, de 22 años, está en estado muy grave.

El Departamento de Homicidios y Policía Científica trabajan en el escena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1998893492828004607&partner=&hide_thread=false Dos jóvenes fueron baleados en la zona de Punta de Rieles. Uno de ellos está internado grave. Informa @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/sLqBgxKC8g — Subrayado (@Subrayado) December 10, 2025