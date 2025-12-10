Dos jóvenes que circulaban en moto fueron baleados en un ataque a balazos en las calles Perseo y Urano, en la zona de Punta de Rieles.
Ataque a balazos en Punta de Rieles: dos jóvenes en moto fueron baleados; uno está en estado muy grave
El hecho tuvo lugar en la noche de este miércoles en las calles Perseo y Urano.
Ambos fueron trasladados a la policlínica de Malinas. Fuentes policiales indicaron a Subrayado que uno de ellos, de 22 años, está en estado muy grave.
El Departamento de Homicidios y Policía Científica trabajan en el escena.
Femicidio Treinta y Tres: "No teníamos ninguna noticia de que hubiera incumplido posterior a la desconexión", dijo Zabaleta
