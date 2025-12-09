El narco uruguayo Sebastian Marset llamo a una radio paraguaya mientras su abogado se encontraba en una entrevista. Pidió cárcel domiciliaria para su exesposa Gianina García Troche.
"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
"Me quise enfrentar a la Justicia pero ahora con esto que hacen con una persona inocente, es imposible", sostuvo el narcotraficante.
"Ni siquiera tienen algo para demostrar mío", aseguró sobre la investigación en su contra y aseguró que "no hay nada contra ella", en referencia a García Troche.
"Capaz que piensan que con lo que están haciendo voy a ir a meterles una bomba y explotar todo. No. Acá lo que es justicia, lo que ellos le llaman justicia, quiero que se gane con justicia. Para eso tengo los abogados, que se han encargado desde el primer día. Pero parece que ahí la justicia no existe. Me dicen a mí que me entregue, que me enfrente a la Justicia, ¿cómo me voy a entregar yo si con una persona con la que no tienen ni una absoluta prueba, lleva más de un año y medio?", sostuvo Marset.
Paraguay: autoridades sospechan que internación de García Troche sea estrategia para fuga; su abogado habló
"Yo estaba dispuesto a entregarme, a enfrentar a la Justicia, a ver qué prueba tenían contra mí. Vamos a hablar de A ultranza, la operación más grande de la historia del Paraguay, y no tienen una prueba, no incautaron un kilo de droga", agregó. "Me quise enfrentar a la Justicia pero ahora con esto que hacen con una persona inocente, es imposible", reiteró.
"Ya que llevan tanto tiempo detrás mío, que sigan buscándome. A mí no me da miedo, no me atemoriza. Ni un poquito de miedo. Ando por toda Sudamérica de un lado al otro, sin ningún problema", dijo luego.
El abogado de Marset, Santiago Moratorio, contó que hubo reunión con el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, con el fin de acordar una entrega de Marset, pero no consideraron que hubiese "mínimas garantías judiciales" para esto.
En la entrevista, Marset aseguró que intercambia cartas con familiares que lo actualizan sobre la situación de García Troche.
"Hay mucha gente que sabe bien cómo soy y cuando toca actuar con palabras, es con palabras. Cuando es con violencia, es con violencia, cuando es con justicia, tendría que ser con justicia. Por eso estoy esperando a ver si en algún momento la Justicia paraguaya es justa y libera a esa mujer que no tiene nada que ver en el proceso. O al menos tiene un poco de piedad por la situación que está pasando de darle una domiciliaria, que esté con mis hijos que puedan pasar una navidad con la mamá", dijo el narcotraficante.
