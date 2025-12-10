Desarticulan estructura dedicada a la venta de drogas: hay siete detenidos en múltiples allanamientos e incautaciones varias

La Jefatura de Policía de Maldonado llevó adelante la Operación Este que terminó con la detención de siete personas y la incautación de drogas , dinero en efectivo y autos.

La Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) y la Fiscalía de Estupefacientes de Montevideo, desarticularon una estructura dedicada a la distribución de sustancias ilícitas.

La investigación comenzó luego de la incautación de un celular a una persona privada de libertad. El análisis del dispositivo permitió constatar que el individuo coordinaba una red dedicada al acopio, transporte, distribución a consumidores y movimientos de dinero vinculados al tráfico de estupefacientes, contando para ello con colaboradores fuera del establecimiento penitenciario.

Además, los efectivos tomaron conocimiento sobre diversos puntos utilizados como centros de alojamiento, acopio y logística, entre ellos, varios apartamentos ubicados en un mismo edificio de alta rotación.

Equipos de la UIAP, con apoyo de la Dirección de Hechos Complejos de Maldonado y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), realizaron intervenciones simultáneas en domicilios ubicados en Montevideo, Ciudad de la Costa, Punta del Este y Punta Ballena. Además, tres apartamentos de un edificio de Punta del Este fueron identificados como puntos de acopio y logística, y una vivienda en el balneario Solís.

Durante el operativo fueron detenidas siete personas e incautadas 237 pastillas/tabletas, 65 gramos de sustancia cristalina, 32 gramos de sustancia blanca, 68 gramos de sustancia vegetal, 3 gramos de sustancia rosada, 52 cartones de LSD, 9 teléfonos celulares, 300 bolsas tipo Ziploc, 1 balanza de precisión, 2 automóviles, $ 181.890, USD 7.307, 200 euros y 620 pesos argentinos.