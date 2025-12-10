RECIBÍ EL NEWSLETTER
PREVENTIVA POR 120 DÍAS

Imputaron a una mujer que suministraba drogas a adolescentes internadas en un hogar de INAU en Rivera

Por este caso, un hombre y dos mujeres fueron condenados a 4 y 2 años por prisión, por negociación y suministro de estupefacientes. Todos integraban el mismo grupo delictivo.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Rivera.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Rivera.

Una mujer que suministraba drogas a adolescentes internadas en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) fue imputada este miércoles por la Justicia de Rivera.

A pedido de la fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez, se le imputó un delito continuado agravado de suministro de estupefacientes por hacerlo a menores de edad. Como medida cautelar deberá cumplir prisión preventiva por 120 días.

Por este caso, un hombre fue condenado a 4 años por negociación de estupefacientes, y dos mujeres a 2 años por prisión, una por negociación y la otra por suministro de estupefacientes.

incautaron 4.500 kg de droga en operativo por produccion de hachis; hay cuatro condenados y la sustancia era para brasil
Seguí leyendo

Incautaron 4.500 kg de droga en operativo por producción de hachís; hay cuatro condenados y la sustancia era para Brasil

Estas tres personas no estaban vinculadas directamente al suministro de drogas a las adolescentes de INAU, pero integraban el mismo grupo delictivo, informó la Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Viernes y sábado de intenso calor, el domingo llegan las lluvias y las tormentas, anunció Nubel Cisneros
HASTA LA HORA 00:30

Rige advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para 7 departamentos
Sociedad

Vientos fuertes y persistentes: advertencia amarilla para varios departamentos desde las 23:00 horas
ESPAÑA

Cinco personas fueron arrastradas y murieron por un golpe de mar en una piscina natural en Tenerife

Te puede interesar

Sandra Lazo. Interpelación. video
MINISTRA DE DEFENSA EN LA INTERPELACIÓN

Sandra Lazo sobre Cardama: "Al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato"
Javier García en la interpelación a Lazo por Cardama. Foto: FocoUy video
PIDIÓ ENVIAR SUS PALABRAS A FISCALÍA

Javier García denunció "tareas de inteligencia" en Cardama y "presiones políticas" para que no accediera a la garantía
Ministra Lazo en la interpelación. Foto: FocoUy video
INTERPELACIÓN POR CARDAMA

"Es muy difícil hacer las cosas peor", dijo Lazo sobre el "pésimo contrato" con Cardama y "el fraude inaudito" de la garantía

Dejá tu comentario