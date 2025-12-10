Imputaron a una mujer que suministraba drogas a adolescentes internadas en un hogar de INAU en Rivera

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Rivera.

Una mujer que suministraba drogas a adolescentes internadas en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) fue imputada este miércoles por la Justicia de Rivera.

A pedido de la fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez, se le imputó un delito continuado agravado de suministro de estupefacientes por hacerlo a menores de edad. Como medida cautelar deberá cumplir prisión preventiva por 120 días.

Por este caso, un hombre fue condenado a 4 años por negociación de estupefacientes, y dos mujeres a 2 años por prisión, una por negociación y la otra por suministro de estupefacientes.

Estas tres personas no estaban vinculadas directamente al suministro de drogas a las adolescentes de INAU, pero integraban el mismo grupo delictivo, informó la Fiscalía.

Temas de la nota Drogas

adolescentes

INAU

Rivera