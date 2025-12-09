RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA LA HORA 00:30

Rige advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para 7 departamentos

El fenómeno podrá generar ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos.

En las zonas afectadas podrán registrarse tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Foto: FocoUy.
Inumet cesó la advertencia meteorológica que había emitido por lluvias abundantes

Las principales localidades comprendidas son:

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Algorta, General Borges, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

