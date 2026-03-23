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ESCUELA 199

Padres de alumnos de escuela de Colón denuncian a maestra por episodios violentos; Primaria tomó el caso

"No es manera de tratar a un niño", afirmó una de las madres denunciantes que asegura que su hijo tiene miedo de ir a clases. Primaria designó a otra docente para que trabaje en dupla con la maestra denunciada.

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Un grupo de padres de alumnos de la Escuela 199 del barrio Colón denuncia a una maestra de educación inicial por episodios violentos hacia los niños.

Cecilia, una de las madres denunciantes, contó a Subrayado que su hijo no quiere concurrir a la escuela porque le tiene miedo a la docente y que en redes sociales circula un video cuando al niño la maestra le grita y lo rezonga. "No es manera de tratar a un niño", afirmó.

La madre aseguró que buscan que las autoridades de Primaria cambien a la maestra a cargo del grupo. Sobre el caso de su hijo y el video, Cecilia dijo que la docente no le pega, pero lo apura, le dice que se ponga las pilas, lo levanta y se lo lleva a otro lado.

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"Él, hace días que llora y dice que la maestra es mala y que lo trata mal. Yo le creí cuando vi el video y le pregunté a él y ahí él me contestó que le tenía miedo a la maestra", afirmó.

Cecilia indicó que en la clase hay otros niños que aseguran que la docente los trata mal y los pone en penitencia todo el día en una silla afuera en el pasillo. "Ellos le tienen terror a la famosa silla en el pasillo", aseguró.

En su caso, Cecilia denunció lo ocurrido ante la seccional policial y ahí le recomendaron acceder a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Primero, los padres optaron por plantearle el hecho a la directora de la escuela en busca del cambio de la docente. La madre contó que su otro hijo fue alumno de la misma maestra el año pasado y también narro episodios similares.

Desde Primaria, se indicó a Subrayado que el caso pasó a Inspección para evaluar cada una de las denuncias que se han hecho y se resolvió designar a otra docente a la clase para que trabaje en dupla con la maestra denunciada por los padres de los niños.

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