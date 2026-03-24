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ZONA RURAL DE MONTEVIDEO

Denuncian robo de caballos de equinoterapia; damnificada asegura que "deja un daño tremendo" y que "se los comen"

Los animales que se encuentran en la zona rural de Montevideo son utilizados para realizar terapias con niños. Los damnificados piden que se analicen las cámaras instaladas por el Ministerio del Interior.

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Leticia Rodríguez, una de las damnificadas, dijo a Subrayado que es algo increíble que esté pasando en Uruguay y lo calificó como masivo. "Están comiéndose nuestros caballos porque es realmente lo que está pasando y nadie está haciendo nada", sostuvo.

"Están robando caballos de adentro de las propiedades, caballos que tienen dueño. Es importante aclarar que no son equinos que andan sueltos en la vía pública (...) son muy cuidados, mimados, sus dueños los quieren. Muchos de ellos son caballos de equinoterapia", comentó.

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Leticia explicó que antes los animales eran robados para vender, pero actualmente no aparecen. Además, dijo que el Ministerio del Interior dispuso un sistema de cámaras en Melilla, hace unos 2 años, por lo que pide que se investigue.

Los animales son utilizados para realizar terapias con niños, por lo que cada vez que roban uno, uno de los pequeños queda sin su tratamiento.

"Cualquiera de estos animales que es hurtado deja un daño tremendo", destacó.

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