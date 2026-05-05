Denuncian dos casos de abuso sexual en el Hospital Maciel: una menor de 16 y una mujer de 48 años

Dos casos de abuso sexual se registraron en las últimas horas en las instalaciones del Hospital Maciel, ubicado en Ciudad Vieja.

Información a la que accedió Subrayado indica que este martes en la policlínica de salud mental una menor de 16 años que estaba junto a un hombre esperando a ser atendida, protagonizó una escena que llevó a que los presentes le preguntaran sobre lo sucedido.

La adolescente manifestó que el individuo le había dicho obscenidades y la había tocado. Una vez dado aviso a la Policía, se desplegó un operativo en Ciudad Vieja y personal de URPM de zona operacional I encontró al hombre en la calle 25 de Mayo y lo detuvo.

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Tiene 34 años y fue derivado al área de violencia doméstica.

Otro de los episodios ocurrió el pasado sábado en horas de la madrugada cuando una mujer de 48 años, que estaba en uno de los bancos de la sala de espera se quedó dormida, y un hombre de 36 años empezó a tocarla.

Personal del centro de monitoreo del centro de salud dio aviso al policía que cumple servicio 222 en el lugar. El efectivo detuvo al individuo; en las últimas horas fue puesto a disposición de la Justicia y condenado por el delito de abuso sexual, cumplirá prisión por 2 años y 2 meses.