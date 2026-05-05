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INFORMÓ JEFATURA

Un imputado por abuso sexual y un condenado por explotación en Canelones: las víctimas eran menores

Uno de los casos fue denunciado en 2025 por la madre de una de las víctimas, que encontró imágenes de su hija y una amiga de estas almacenadas en dispositivos electrónicos del ahora condenado.

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Dos hombres fueron judicializados por abuso sexual en el departamento de Canelones.

En Santa Lucía, un hombre de 51 años fue condenado a dos años de libertad a prueba, por delito de explotación sexual, en la modalidad de almacenamiento. La investigación comenzó en febrero de 2025, tras la denuncia de su expareja, que había convivido con él 10 años y que descubrió que el hombre tenía almacenadas imágenes de su hija menor de edad y una amiga de esta, por cámaras ocultas que había colocado sin el consentimiento de estas o capturas de redes sociales.

"Tras la denuncia, se procedió a la incautación de tarjetas Micro SD y al análisis de los dispositivos, donde el indagado un hombre de 51 años, terminó asumiendo la autoría de los hechos en su declaración ante la unidad especializada", informó la Jefatura de Canelones.

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El otro caso data de 2021. En ese momento, el imputado de 55 años convivía con su pareja y la hija de esta, una adolescente de 15 años, en la ciudad de Las Piedras. Este lunes, fue imputado por reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, en régimen de reiteración real. Debe cumplir medidas limitativas por 120 días.

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