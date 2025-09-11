RECIBÍ EL NEWSLETTER
montevideo

Demolieron una boca de drogas en el barrio Bella Vista donde el lunes ocurrió un homicidio

Esa boca de drogas ya había sido allanada el año pasado; entonces la Policía incautó drogas y detuvo a varias personas pero este lunes el lugar fue escena de un homicidio.

La boca de drogas estaba ubicada en San Ramón esquina Hervidero, en Bella Vista, Montevideo.

Un rancherío de lata fue tirado abajo en la mañana de este jueves en un predio del barrio Bella Vista, donde el lunes delincuentes asesinaron a un hombre de 45 años. En ese padrón funcionaba hasta ahora una boca de venta de drogas, pero también vivían dos familias ajenas a la actividad ilícita, aunque igualmente eran afectadas por el entorno delictivo.

Obreros de la Intendencia de Montevideo y de la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo trabajaron en el lugar –San Ramón esquina Hervidero– durante varias horas. Las construcciones eran de chapas y bloques y estaban deshabitadas.

En agosto de 2024 la Policía había allanado esa boca de drogas y detuvo a varias personas. Incluso incautó dosis de pasta base. Pero el lunes hubo un homicidio allí y quedó al descubierto que la boca había retomado la actividad y seguía allí.

Foto: Subrayado. Portón atacado a tiros en Bella Vista.
