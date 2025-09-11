Demolieron una boca de drogas en el barrio Bella Vista donde el lunes ocurrió un homicidio

Un rancherío de lata fue tirado abajo en la mañana de este jueves en un predio del barrio Bella Vista, donde el lunes delincuentes asesinaron a un hombre de 45 años . En ese padrón funcionaba hasta ahora una boca de venta de drogas, pero también vivían dos familias ajenas a la actividad ilícita, aunque igualmente eran afectadas por el entorno delictivo.

Obreros de la Intendencia de Montevideo y de la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo trabajaron en el lugar –San Ramón esquina Hervidero– durante varias horas. Las construcciones eran de chapas y bloques y estaban deshabitadas.

En agosto de 2024 la Policía había allanado esa boca de drogas y detuvo a varias personas. Incluso incautó dosis de pasta base. Pero el lunes hubo un homicidio allí y quedó al descubierto que la boca había retomado la actividad y seguía allí.

Seguí leyendo Ataque a tiros contra una casa deja un muerto y un herido en el barrio Bella Vista

Respecto al crimen del lunes, la investigación del Departamento de Homicidios apunta a que la víctima no tenía que ver con el conflicto por drogas, sino que lo confundieron. Recibió varios impactos de bala, murió en el momento y en la escena fueron hallados 12 casquillos. Los homicidas siguen prófugos.

Está previsto que los funcionarios de la intendencia vuelvan a ese lugar junto a la Policía y así poder terminar de quitar los escombros y la limpieza. En tanto las dos familias que viven en ese padrón están a la espera de que las autoridades resuelvan su situación.