Tres hombres que estaban en el frente de una casa fueron atacados a tiros; uno de ellos murió y otro resultó baleado en su pierna izquierda. El homicidio ocurrió en la madrugada de este lunes en San Ramón esquina Hervidero, barrio Bella Vista, Montevideo.
Ataque a tiros contra una casa deja un muerto y un herido en el barrio Bella Vista
El homicidio fue cometido en la madrugada de este lunes en San Ramón esquina Hervidero. En la escena quedaron 12 casquillos.
Cuando la Policía llegó al lugar observó el cuerpo de la víctima tendido en el suelo y con varios disparos de arma de fuego. En el lugar había dos jóvenes de 19 y 22 años armados, que fueron detenidos. Les incautaron un revólver de calibre 38 y una pistola 9 milímetros.
También tenían consigo drogas: nueve piedras de pasta base y envoltorios, además de $ 800, señala la información policial a la que accedió Subrayado.
De acuerdo con información que manejan los investigadores, un auto Geely C2 gris pasó por el frente de la vivienda y abrió fuego contra las víctimas. El fallecido aún a primera hora de la mañana no había sido identificado.
En tanto el herido fue trasladado al Hospital Español y allí recibió el alta médica y lo derivaron enseguida a una dependencia policial. Ni él ni su compañero tienen antecedentes penales.
En la escena del crimen quedaron 12 casquillos. Y sobre el portón de la casa se observan múltiples impactos de bala.
Policías de Científica y del Departamento de Homicidios trabajaron en el lugar y, estos últimos, buscan por estas horas dar con el paradero de los autores.
