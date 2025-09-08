Ataque a tiros contra una casa deja un muerto y un herido en el barrio Bella Vista

Tres hombres que estaban en el frente de una casa fueron atacados a tiros; uno de ellos murió y otro resultó baleado en su pierna izquierda. El homicidio ocurrió en la madrugada de este lunes en San Ramón esquina Hervidero, barrio Bella Vista , Montevideo.

Cuando la Policía llegó al lugar observó el cuerpo de la víctima tendido en el suelo y con varios disparos de arma de fuego. En el lugar había dos jóvenes de 19 y 22 años armados, que fueron detenidos. Les incautaron un revólver de calibre 38 y una pistola 9 milímetros.

También tenían consigo drogas: nueve piedras de pasta base y envoltorios, además de $ 800, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

De acuerdo con información que manejan los investigadores, un auto Geely C2 gris pasó por el frente de la vivienda y abrió fuego contra las víctimas. El fallecido aún a primera hora de la mañana no había sido identificado.

En tanto el herido fue trasladado al Hospital Español y allí recibió el alta médica y lo derivaron enseguida a una dependencia policial. Ni él ni su compañero tienen antecedentes penales.

En la escena del crimen quedaron 12 casquillos. Y sobre el portón de la casa se observan múltiples impactos de bala.

Policías de Científica y del Departamento de Homicidios trabajaron en el lugar y, estos últimos, buscan por estas horas dar con el paradero de los autores.