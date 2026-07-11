Varios feriantes de Maldonado y San Carlos recibieron mensajes de un celular cuyo perfil tenía la foto del diputado del Partido nacional, Federico Casaretto, anunciándoles que se realizarían una serie de controles y la aplicación de multas.
Delincuentes intentaron estafar a feriantes con fotografía de diputado Federico Casaretto
El diputado alertó sobre esta nueva modalidad donde delincuentes se hacen pasar por personas vinculadas al gobierno departamental o al departamento de policía.
El diputado denuncia que se trata de una estafa y dijo a Subrayado que la policía está trabajando para determinar quién es la persona detrás de estos mensajes.
Además llama a los comerciantes a estar atentos ya que “este es uno de los modus operandi de la delincuencia diaria. Muchas veces personas mayores o los más vulnerables son los que caen en estas estafas”.
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Aclaró que también se están utilizando fotografías de otra personas vinculadas a la intendencia y a la policía departamental.
“Hay personas que obviamente pueden confiar y pensar que esto es cierto y terminar mandando dinero”, puntualizó.
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