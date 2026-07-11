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    adultos mayores

    Personas encerradas, hacinadas y abandonadas en residencial clandestino; usaban otro local como fachada para familiares

    Familiares dijeron que descubrieron que se sacaron préstamos a nombre de los residentes y que se les robó dinero de sus cuentas. La dueña del residencial, de 46 de años y la encargada de 49, fueron detenidas.

    residencial fachada

    Asistencia, seguimiento y control diario, psicóloga, estimulación cognitiva, menú balanceado y wifi son algunas de las promesas de servicio que se lee en el cartel del residencia Cayetano, ubicado en Comercio y Mateo Cabral, en el barrio La Unión.

    Un lugar que promete cuidar a los adultos mayores, pero solo en el cartel de la fachada porque el residencial es, en realidad, en otra vivienda a pocos metros, ubicada sobre la calle Mateo Cabral donde lo que abunda es el mal olor, el estado de abandono y las negligencias de atención a la vejez.

    Todo quedó al descubierto anoche cuando un señor gritó en pedido de ayuda y el 911 fue alertado. Policía y Bomberos fueron al lugar para poder abrir la puerta y se encontraron con unos 20 adultos mayores hacinados.

    En imágenes del interior del residencial clandestino a las que accedió Subrayado se ven bolsas de residuos con las pertenencias de los residentes, abrigos sucios y mojados y una silla con un balde que oficia de baño.

    El lugar fue inspeccionado por la Policía, que dio cuenta a Fiscalía sobre la situación y ordenó la detención de la dueña del residencial, una mujer 46 de años y a la encargada de 49 años, ambas sin antecedentes penales. Ahora están a disposición de la Justicia.

    Mientras tanto, durante la mañana y el mediodía del sábado llegaron varios familiares de los residentes sorprendidos por la situación. Algunos contaron a Subrayado que las visitas con sus familiares eran programadas con fecha y hora por el residencial y que se hacían en el local de la esquina, que tiene cartelería y por dentro de veía limpio y prolijo.

    Lo que los familiares no sabían es que, en realidad, estos abuelos pasaban sus días abandonados en la casa de enfrente. Al ingresar se encontraron con varios adultos mayores e incluso, según contaron, una mujer estaba fracturada allí desde hacía varios días.

    Cristina tuvo que dejar a su madre de 84 años en este residencial hace 15 días y contó cómo fue engañada sobre el lugar donde viviría su familiar.

    A su vez, algunos dijeron que descubrieron que se sacaron préstamos a nombre de sus familiares y que se les robó dinero de sus cuentas. Todos fueron dirigidos a la Seccional 15 para ampliar la denuncia.

    Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Social trabajó en el lugar para coordinar la asistencia de los residentes, dispuso servicio servicio de alimentación, limpieza y cuidados mientras se trabaja para reubicarlos. Algunos se fueron este mismo sábado con sus familiares y otros serán derivados al Hospital Piñeyro del Campo, según supo Subrayado.

    La dueña y la encargada fueron detenidas.

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